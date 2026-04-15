Claudia Sheinbaum endurece su postura ante Donald Trump por muertes de migrantes y bloqueo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a adoptar una postura más firme frente al gobierno de Donald Trump, especialmente por las muertes de migrantes mexicanos en centros de detención de Estados Unidos y el bloqueo energético impuesto a Cuba, según reportó el diario británico The Guardian.

Tras más de un año de mantener una estrategia de “cabeza fría” y evitar confrontaciones directas, el aumento de fallecimientos de mexicanos bajo custodia migratoria estadounidense —al menos 15 en poco más de un año— marcó un punto de quiebre para el gobierno mexicano.

Sheinbaum calificó estos hechos como “inaceptables” y consideró que los centros de detención del ICE son incompatibles con los estándares de derechos humanos. Anunció investigaciones sobre los casos, reforzó la vigilancia consular y advirtió que llevará el tema a instancias internacionales.

“Vamos a defender a los mexicanos en todos los niveles”, declaró la mandataria.

El endurecimiento también responde a la política exterior de Trump respecto al bloqueo energético a Cuba, medida que afecta directamente a México. Sheinbaum ha cuestionado abiertamente esta estrategia, calificándola como “injusta” y acusando que busca “asfixiar” al pueblo cubano.

The Guardian destaca que, aunque México pausó envíos de petróleo a la isla, la presidenta ha buscado equilibrar la relación con Estados Unidos: por un lado, ha respondido a exigencias de seguridad y migración con acciones más firmes contra el crimen organizado; por otro, ha insistido en la defensa de la soberanía mexicana.

Incluso, Trump ha alternado críticas hacia México con comentarios positivos sobre Sheinbaum, a quien ha calificado como “una persona agradable”.