BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEE.UU. intercepta un buque iraní que intentaba evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz
Portada

EE.UU. intercepta un buque iraní que intentaba evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El Comando Central (Centcom) informó que el destructor USS Spruance obligó al buque a regresar a Irán. Es el décimo caso desde el inicio del bloqueo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un carguero en el mar. Foto FreePik

WASHINGTON.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que interceptó un buque de carga con bandera iraní que “intentó evadir el bloqueo estadounidense” impuesto a todos los buques que entran o salen de los puertos de Irán.

Según el Centcom, el buque fue detectado el martes después de zarpar del puerto iraní de Bandar Abbas y salir del estrecho de Ormuz. El destructor de misiles guiados USS Spruance “recurrió con éxito al buque”, que ahora regresa a Irán.

“Diez buques han sido obligados a regresar y ninguno ha logrado evadir el bloqueo desde el inicio del bloqueo estadounidense el lunes”, señaló el Centcom en una publicación en la red social X.

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos busca restringir el comercio marítimo de Irán en respuesta a la escalada de tensiones en la región.

También te puede interesar

Ejército israelí promete volver a bombardear Irán “si...

Trump sobre China: “Estamos trabajando juntos de manera...

Trump dice que escribió una carta a Xi...

WP: EE.UU. despliega miles de tropas más en...

Trump: La guerra con Irán podría resolverse “casi...

China plantea 4 puntos para llegar a la...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign