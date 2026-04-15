EE.UU. intercepta un buque iraní que intentaba evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que interceptó un buque de carga con bandera iraní que “intentó evadir el bloqueo estadounidense” impuesto a todos los buques que entran o salen de los puertos de Irán.

Según el Centcom, el buque fue detectado el martes después de zarpar del puerto iraní de Bandar Abbas y salir del estrecho de Ormuz. El destructor de misiles guiados USS Spruance “recurrió con éxito al buque”, que ahora regresa a Irán.

“Diez buques han sido obligados a regresar y ninguno ha logrado evadir el bloqueo desde el inicio del bloqueo estadounidense el lunes”, señaló el Centcom en una publicación en la red social X.

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos busca restringir el comercio marítimo de Irán en respuesta a la escalada de tensiones en la región.