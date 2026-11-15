Se pronuncia la empresa señalada por el histórico caos aéreo en los EE.UU.

La multinacional L3Harris Technologies respondió a los señalamientos del secretario de Transporte, Sean Duffy, sobre una posible “incompetencia” en las labores de mantenimiento.

Tras la paralización del tráfico aéreo el pasado viernes en Estados Unidos, el gigante aeroespacial y de defensa L3Harris Technologies ha roto su silencio al convertirse en el blanco de las críticas por parte del Gobierno federal. Su declaración oficial se produce después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, apuntara a la firma tras la suspensión nacional de despegues, abriendo el debate público sobre si el caos se debió a un caso de “incompetencia” o a un fallo técnico.

En este contexto, la multinacional afirmó en X: “L3Harris se toma en serio la suspensión nacional de despegues y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo”.

El origen técnico del fallo

El origen de la discordia radica en un fallo técnico ocurrido en al menos una de las instalaciones remotas de la Administración Federal de Aviación (FAA), donde empleados de L3Harris realizaban mantenimiento rutinario para cambiar las líneas de telecomunicaciones de los antiguos cables de cobre a fibra óptica.

La incidencia, detectada inicialmente en la zona de Chicago, obligó a decretar una orden de suspensión nacional de despegues de unas cuatro horas y media que afectó a los 22 centros regionales de control. Según detalló el secretario Duffy, el dispositivo reemplazado generó “más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos”, lo que sobrecargó la red. Duffy aclaró que los enrutadores analógicos no colapsaron, sino que “empezaron a presentarnos inconsistencias en los datos” y, por seguridad, decidieron apagar el sistema.

Ante estos hechos, la firma defendió su gestión señalando: “Con la seguridad y la confiabilidad como nuestras máximas prioridades, L3Harris, junto con sus socios de telecomunicaciones y la FAA, ha completado más del 70 % de la conversión planificada de las comunicaciones del espacio aéreo desde los antiguos cables de cobre a un sistema de fibra óptica”. Asimismo, la compañía destacó: “Estamos apoyando a la FAA en su investigación para comprender las condiciones que llevaron a la suspensión de despegues del 13 de noviembre de los viajes aéreos de nuestra nación”.

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Infraestructura obsoleta y debate presupuestario

Esta interrupción del tráfico aéreo —la paralización más prolongada del sector en 25 años— dejó un saldo de casi 10.000 vuelos cancelados y afectó a más de 1,5 millones de pasajeros, exponiendo la obsolescencia de una infraestructura que el Gobierno admite que es “increíblemente vieja”. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) de 2024 ya había advertido que 51 sistemas de la FAA son insostenibles y 54 están en riesgo de quedar obsoletos.

Aunque el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizarlos en 2025, el Gobierno reclama otros 30.000 millones de dólares para completar la reestructuración. Duffy instó al Congreso a no aplicar “parches a un sistema que es fundamental” y recordó que Donald Trump lleva un año pidiendo la financiación para un nuevo sistema. Actualmente, la FAA confirmó que las operaciones se han reanudado a pleno rendimiento, descartando inicialmente la hipótesis de un ciberataque.

Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EE.UU. son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de septiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.