Se retira el jefe del Comando Sur que supervisaba los ataques de EE.UU. en el Caribe

Alvin Holsey, almirante de la Armada de Estados Unidos que supervisaba las operaciones militares en América Latina, entregó las responsabilidades de mando este viernes, retirándose un año después de asumir el cargo de jefe del Comando Sur y transfiriendo las funciones de liderazgo a su adjunto Evan Pettus, teniente general de la Fuerza Aérea.

La salida de Holsey se produjo en un momento de intenso escrutinio del Congreso sobre los ataques estadounidenses en el Caribe contra supuestas narcolanchas.

En sus comentarios de despedida, el almirante no mencionó las operaciones militares ni las razones de su retiro anticipado. Sin embargo, instó a su sucesor a mantener las relaciones de cooperación de larga data en la región, apoyando firmemente los valores compartidos de la democracia y el apoyo al Estado de derecho.

“Para ser un socio de confianza, debemos ser creíbles, estar presentes y comprometidos”, afirmó Holsey.

El sorpresivo retiro de Holsey fue anunciado en octubre, más de un mes después de que iniciaran los ataques de EE.UU. en el mar Caribe y en el este del Pacífico, que mataron al menos a 87 personas.

Las razones detrás de su salida podrían involucrar al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth. Según informes, citados por Axios, Holsey estaba preocupado por la legalidad de los ataques y, pese a no plantear objeciones —según el Pentágono—, se movía con más cautela de lo que quería Hegseth.