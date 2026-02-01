BOLETIN DE NOTICIAS
Se tienen preparados refugios para 2,5 millones de personas en Teherán

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Plano general de Teherán, capital de Irán.

Se están preparando refugios para los residentes de Teherán en medio de las tensiones en la región, según informa ISNA.

El alcalde de la capital iraní declaró que los estacionamientos subterráneos servirán como refugios durante la crisis, y enfatizó: “Si Dios quiere, no habrá guerra, pero estamos totalmente preparados; los preparativos están en marcha a nivel nacional”. “Esperamos que la guerra nunca ocurra, pero, en cualquier caso, la administración de la ciudad, junto con otras agencias, unirá fuerzas para abordar este problema. De ninguna manera damos la bienvenida a la guerra, pero si ocurre, estaremos preparados”, reiteró.

El director de la Organización de Gestión de Crisis declaró a SNN que se han designado más de 300 espacios subterráneos como refugios y que 82 estaciones de metro están siendo abastecidas con diversos suministros y equipos de primeros auxilios. Según él, se proporcionará alojamiento a aproximadamente dos millones y medio de ciudadanos.

