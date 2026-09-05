Secretario de Guerra de EE.UU. amenaza destruir la flota de petroleros de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este sábado una advertencia directa a Teherán, asegurando que Washington responderá con la destrucción sistemática de la flota mercante iraní en caso de que sus Fuerzas Armadas ataquen a la Armada estadounidense.

“Es simple: si Irán dispara contra los barcos de EE.UU., destruiremos (y hundiremos) sus petroleros. Todo lo que tienen que hacer es no disparar a la Armada de EE.UU.”, aseveró Hegseth a través de una publicación en sus redes sociales.

Enfatizó la vulnerabilidad operacional de Teherán, señalando que su flota petrolera no tiene capacidad naval o aérea que pueda frenar la potencia de fuego de los aviones, buques y submarinos estadounidenses desplegados bajo los mandos del CENTCOM y el USPACOM.

Para reforzar su postura, Hegseth adjuntó una declaración del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, quien envió un mensaje explícito al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Impondremos un costo económico aún mayor”

“Si disparan a dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor: eliminando tres de los suyos. No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”, sentenció el alto mando militar.

Las declaraciones subrayan el incremento de las amenazas directas por parte de la Administración estadounidense contra los activos económicos estratégicos de la nación persa.