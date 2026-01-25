Senadores demócratas anuncian que no apoyarán ley para financiar al ICE: Esto provocará un nuevo cierre del Gobierno

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha anunciado este sábado que su partido estará bloqueando en la Cámara Alta la aprobación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el que es responsable de la seguridad fronteriza y la inmigración— después de la muerte de un hombre durante una manifestación en Minneapolis.

La postura de los demócratas trae consigo la posibilidad de un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero, apenas a meses después de que el país pasara por el cierre administrativo más largo de su historia entre los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Tras 43 días de paralización federal, demócratas y republicanos deciden aprobar en noviembre fondos provisionales para permitir el funcionamiento del Gobierno hasta el próximo sábado. Antes de esa fecha, deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal, que concluye el 30 de septiembre, para evitar otro cierre.

“Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, escribió Schumer en su cuenta de X.

Y ha agregado: “Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, añade el senador.

En ese sentido, Schumer ha subrayado que lo que está sucediendo en Minnesota “es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense” y asegura que él mismo no estará votando a favor de ese paquete de asignaciones si no es enmendado y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona al ICE, recibe menos financiación.

La postura surge después de que integrantes de inmigración abatieran a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis. El pasado 7 de enero, Renee Good murió también por disparos de un funcionario del ICE.

El hecho ha provocado la condena de destacados miembros del Partido Demócrata —incluida la senadora Elizabeth Warren, quien ha hecho el anuncio a que votará en contra de la ley para financiar al DHS—, que han pedido además el fin de las redadas en Mineápolis.

El Departamento de Seguridad Nacional indica que el profesional de la salud llevaba un arma semiautomática y cargadores. La secretaria Kristi Noem declaró que la víctima “atacó a los agentes” con la “intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los videos difundidos en internet muestra a la persona asesinada portando un arma en las distintas tomas.

En una de las grabaciones captadas se observa que un agente de inmigración le quita un arma —similar a la Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros mencionada por las autoridades— segundos antes de que dieran inicio con los disparos.

La secretaria de Seguridad Nacional calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico”. “Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos”, afirmó.

Alex Jeffrey Pretti era un gran amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Joule, su amado perro Catahoula moteado, que también falleció recientemente. Había participado en protestas tras el asesinato de Renee Good