Sheinbaum exige un “juicio justo” contra Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea sometido a un juicio justo después de haber sido extraído por EE.UU. en Caracas.

“Ya detenido el presidente Maduro lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, que realmente, para todos y en cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

El sábado pasado, el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, llevó a cabo una incursión armada en Venezuela para secuestrar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, lo que ha provocado una conmoción internacional por sus visos de ilegalidad. El lunes, el presidente venezolano enfrentó su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas (…). No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro ante al juez.

Trump ha tensionado aun más la crisis política con amenazas de que a países como México, Cuba o Colombia les puede ocurrir lo mismo que a Venezuela, es decir, una invasión estadounidense.

Sin embargo, Sheinbaum descartó esta posibilidad debido a que funcionarios de ambos gobiernos sostienen un vinculo cotidiano. “¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Comunicarse, privilegiamos el diálogo por encima de todo. Afortunadamente tenemos una muy buena comunicación. Hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y lo manifestamos. No es que seamos omisos”, explicó.