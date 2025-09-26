Starbucks cerrará unas 500 tiendas y despedirá a 900 empleados

Starbucks está despidiendo a alrededor de 900 empleados no minoristas y cerrando alrededor de 500 tiendas en Estados Unidos y Canadá mientras se enfoca más en destinar sus recursos en un cambio de rumbo.

La compañía notificará a los empleados cuyos puestos están siendo eliminados a primera hora este viernes y anunció que cerrará un número indeterminado de tiendas en América del Norte en los próximos días.

Una revisión de las ubicaciones de cafeterías de Starbucks reveló que muchas no están cumpliendo con los objetivos de rendimiento financiero o no están creando el ambiente que los clientes esperan, según una carta enviada a los empleados por el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, el jueves.

“Cada año, abrimos y cerramos cafeterías por una variedad de razones, desde el rendimiento financiero hasta el vencimiento de los contratos de arrendamiento”, escribió Niccol en la carta, a la que accedió AP.

“Esta es una acción más significativa que entendemos que impactará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier ubicación es difícil”, añadió.

Starbucks dijo el jueves que espera terminar su año fiscal con 18.300 tiendas en América del Norte, 124 menos que el año pasado. La compañía prometió ofrecer paquetes de indemnización y apoyo para los empleados afectados.