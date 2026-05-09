Otro país esta por salir de la órbita de Rusia para unirse a la Unión Europea

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso que se realice un referéndum en Armenia para que sus ciudadanos decidan si desean unirse a la Unión Europea, en un claro reconocimiento de que el país caucásico se está alejando de la influencia rusa.

“Se podría haber realizado un referéndum y preguntarles a los ciudadanos de Armenia sobre su deseo de unirse a la UE”, declaró Putin. Agregó que, según el resultado de esa consulta, Rusia tomaría una decisión acorde y seguiría el camino de un “divorcio suave e inteligente”.

El mandatario ruso recordó que Armenia recibe “ventajas significativas” dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en sectores como la agricultura, la industria, aranceles y migración, pero instó a que el gobierno armenio defina cuanto antes su posición.

“Es necesario decir a tiempo simplemente qué vamos a hacer. Hay que calcularlo todo, tanto del lado armenio como del nuestro”, señaló.

Putin propuso que el tema sea debatido en la próxima cumbre de la Unión Económica Euroasiática.

A pesar de recalcar los siglos de relaciones históricas entre ambos pueblos, Putin fue enfático: “Si al pueblo armenio le resulta beneficiosa una u otra decisión, por favor, nosotros no nos opondremos”.