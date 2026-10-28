Surge primera hipótesis sobre posible causa del mortal accidente de trenes en España

El choque de trenes registrado en España pudo haber sido causado por un error humano, según informa El País, citando fuentes cercanas a la investigación.

La colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo, ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), habría sido provocada por un “error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización”, según dijeron fuentes del Ejecutivo citadas por el medio.

El diario señala que el sistema de circulación está automatizado y el movimiento se detuvo por una avería, pero el paso a control manual habría permitido reanudar el servicio sin verificar las condiciones, lo que derivó en el accidente.

Tras la avería, el control pasó a ser manual y un operario del centro de control de Atocha (Madrid) dio por error la orden al tren de Renfe de continuar la marcha, pese a que el Iryo estaba obstaculizando la vía. Como consecuencia, se produjo el choque por alcance, a una velocidad aún no determinada.

¿Qué sucedió?

El accidente ocurrió en torno a las nueve de la mañana en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía entre dos trenes que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Un tren de Renfe colisionó con un convoy de la compañía Iryo que se encontraba detenido.

Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén, lo que ha obligado a interrumpir la circulación en ambos sentidos.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, afirmó que un total de 544 pasajeros viajaban en los dos trenes siniestrados.

Según los primeros reportes, al menos 68 personas han fallecido y más de 80 resultaron heridas. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar para rescatar a las personas que han quedado atrapadas en varios vagones.