64 muertos en choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo deja decenas de fallecidos

El accidente tuvo lugar cerca de Urda, unos 114 kilómetros al sur de Madrid.

Un grave accidente ferroviario se registró la mañana de este miércoles 28 de octubre, aproximadamente a las 8:54 a.m., a la altura del kilómetro 118 de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, en las proximidades del municipio de Urda, provincia de Toledo.

De acuerdo con los datos preliminares divulgados por el Ministerio de Transportes, un tren AVE de la empresa Renfe habría colisionado por la parte trasera a una formación de la compañía Iryo. El impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones, los cuales se precipitaron por un terraplén adyacente a la vía.

#Mundo | 🇪🇦💥🚄 Sube a 64 la cifra de muertos por el choque de trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, #España. Estas cifras seguirán cambiando en las próximas horas. El siniestro se habría registrado a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. ℹ️ Más detalles de la información en: https://t.co/UjCSNYoKRK 📺 También puedes visitar: https://t.co/uMUSm4V0Cu — URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) October 28, 2026

Incertidumbre en el saldo de víctimas y operativo de rescate

El Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó inicialmente la muerte de al menos 34 personas. Posteriormente, reportes del diario EL PAÍS elevaron la cifra a al menos 3064 víctimas mortales, en tanto que otras fuentes sobre el terreno manejan estimaciones superiores de fallecidos, un balance que continúa pendiente de confirmación oficial definitiva. Hay 179 heridos agregan reportes.

Tras la alerta del siniestro, efectivos de bomberos, la Guardia Civil, Protección Civil y ambulancias del sistema sanitario desplegaron un masivo dispositivo de rescate para la atención de los heridos y la liberación de los pasajeros atrapados.

No entiendo que está pasando con los trenes en España, no es normal mas de un choque en tan poco tiempo. Reportan mas de 50 fallecidos y 200 heridos. https://t.co/bIpiDmGaaL — Javierhalamadrid (@Javierito321) October 28, 2026

Suspensión de la línea Madrid-Andalucía e investigación

Las autoridades locales habilitaron puntos de atención asistencial y psicológica en Urda. Como consecuencia directa del impacto y los daños en la infraestructura, quedó suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y la región de Andalucía.

Las causas técnicas que ocasionaron la colisión por alcance entre ambas unidades permanecen bajo investigación por parte de los organismos competentes, mientras las autoridades advierten que la cifra final de afectados se actualizará a medida que avancen las maniobras de auxilio.