En estos momentos hay un boicot masivo en China contra Mbappé

El escándalo estalló por un fragmento del programa francés The Bridge en donde el astro francés habla sobre los memes de su figura. La reacción en China fue fulminante.

Importantes empresas chinas rescindieron sus contratos con el futbolista francés Kylian Mbappé y las cadenas estatales suspendieron las transmisiones de LaLiga, tras la difusión de un video en el que el delantero del Real Madrid realiza comentarios considerados gravemente ofensivos para el máximo dictador del gigante asiático.

El escándalo estalló por un fragmento del programa francés The Bridge. Al hablar sobre los memes de su figura como ‘Kylian dictador’ —virales en el pasado Mundial 2026—, el jugador confesó que el que “más lo hace reír” es uno donde ponen su cara en el cuerpo de un “dictador chino”, mientras en pantalla aparecía su rostro superpuesto a una imagen similar a la del dictador comunista Mao Zedong. Aunque el video fue borrado de YouTube, se viralizó rápidamente en las redes chinas.

Boicot masivo

La reacción en China fue fulminante. Dongqiudi, la mayor plataforma de fútbol del país, acusó a Mbappé de mostrar una “desvergüenza absoluta y total falta de respeto”, respaldando su censura en Internet. De inmediato, gigantes locales como la firma de bebidas Eastroc Beverage y la láctea Mengniu rompieron todos sus lazos comerciales con el jugador, alegando “tolerancia cero” ante ofensas nacionales. La quesera Milkground adoptó una postura similar.

Según el diario Global Times, bajo la tendencia #MbappeStillOwesAnApology (Mbappé aún debe una disculpa) en la red Weibo, marcas de lujo internacionales como Dior y Hublot también ocultaron sus campañas con el astro francés. El golpe más duro llegó desde la televisión estatal CCTV, que no solo vetó cualquier noticia sobre Mbappé, sino que canceló la transmisión de los partidos de LaLiga española.

El conflicto escaló hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Su portavoz, Lin Jian, declaró este martes en una rueda de prensa que “las palabras y actos que ofendan los sentimientos del pueblo chino se enfrentarán, naturalmente, a la oposición de toda la sociedad”.

Mbappé se disculpa

Ante el colapso comercial en uno de los mercados más lucrativos del mundo, Mbappé publicó un comunicado urgente este martes admitiendo que su comentario fue “desacertado”. “Ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y a sus comunidades en el mundo. Pido disculpas a todos los ofendidos”, expresó.

En un intento desesperado por salvar los derechos televisivos, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también emitió una disculpa oficial. Aclarando que las palabras del jugador fueron a título personal y no representan a los clubes españoles, Tebas manifestó su “profundo respeto por China y sus instituciones”, prometiendo medidas concretas para evitar que una crisis similar vuelva a repetirse. “Valoro la confianza con la que durante tantos años han acompañado a nuestro fútbol”, añadió.