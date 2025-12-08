Tailandia lanza una operación militar en la frontera con Camboya

El Primer Ejército de Tailandia comunicó este lunes que su fuerza operativa Burapha ha lanzado una operación militar para “reclamar territorio soberano” del país a lo largo de la frontera con Camboya, en la provincia de Sa Kaeo, recoge Bangkok Post.

El anuncio se produjo tras la reanudación de los ataques y acusaciones mutuas entre ambos vecinos del sudeste asiático de violar el alto el fuego negociado previamente por EE.UU.

Se indica que los militares fueron puestos en alerta máxima mientras Camboya continúa reforzando las tropas y las armas desplegadas en la frontera con Tailandia. En ese contexto, se les ha ordenado prepararse para un despliegue de combate completo.

Mientras, las autoridades provinciales han ordenado a los habitantes de los cuatro distritos que se dirijan a refugios de emergencia por su propia seguridad hasta que se resuelva la tensa situación.

Reanudación de los ataques

Previamente, el portavoz del Ejército tailandés, Winthai Suvaree, detalló que las tropas camboyanas abrieron fuego la madrugada de este lunes contra sus militares en la provincia de Ubon Ratchathani, “lo que resultó en un soldado muerto y cuatro heridos”. Asimismo, indicó que Bangkok ha comenzado a “utilizar aviones para atacar objetivos militares en varias áreas” para reprimir los ataques de las fuerzas del país vecino.

Por su parte, la vocera del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, manifestó que las fuerzas tailandesas lanzaron la madrugada del lunes un ataque contra las tropas camboyanas en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey, acusando a Bangkok de “disparar múltiples tiros con tanques al templo de Ta Muen Thom”, y otras áreas cerca del templo de Preah Vihear, ubicado en un territorio en disputa. Agregó que Nom Pen no tomó represalias.

Al mismo tiempo, más de 385.000 civiles tailandeses han recibido la orden de evacuar las zonas fronterizas de cuatro provincias, de acuerdo con las autoridades locales, que indicaron que unas 35.000 personas se encontraban registradas en albergues esta jornada. Residentes también huyeron de las aldeas del lado camboyano de la frontera, según el Ministerio de Información del país, que indicó que 1.157 familias habían sido evacuadas a zonas seguras.