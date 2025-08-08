8 agosto, 2025
VIRAL

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

VIDEO Una ballena hundió una embarcacion con turistas

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Tierra quemada: incendios fuera de control devoran California (IMPACTANTES IMÁGENES)

Redaccion Central

Una docena de grandes incendios están activos a lo largo de todo el estado.

Bomberos luchan contra un incendio en Hasley Canyon, California, EE.UU., 7 de agosto de 2025.

Un fuerte incendio forestal se propagó rápidamente este jueves en el sur del estado de California, arrasado la zona montañosa de Hasley Canyon, al norte de Los Ángeles, y obligando a evacuar a miles de personas, informa AP, citando a las autoridades locales.

Un residente sale de su propiedad en un carrito de golf mientras el incendio arde en Hasley Canyon, California, EE.UU., 7 de agosto de 2025.

“El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han creado condiciones peligrosas en las que las llamas pueden propagarse a una velocidad alarmante”, indicó la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger. “Si los equipos de emergencia les dicen que se vayan, háganlo sin dudarlo”, pidió a la población.

Un helicóptero arroja agua sobre el incendio en Hasley Canyon, California, EE.UU., 7 de agosto de 2025.

Alrededor de 4.200 residentes y 1.400 instalaciones están bajo orden de evacuación, mientras que otras 12.500 personas se encuentran bajo advertencia de evacuación, señalaron desde el Departamento de Bomberos del vecino condado de Ventura.

Asimismo, detallaron que el fuego se produjo en “una situación muy dinámica”, causada por el calor y la sequedad, el terreno escarpado y accidentado y el material combustible seco.

Este no es el único incendio que está arrasando la región. Un enorme incendio forestal en el centro de California –que se ha convertido en el mayor del año en el estado– está ardiendo sin control en el bosque nacional Los Padres y amenazando a cientos de hogares.

Un bombero lucha contra el incendio en Hasley Canyon, California, EE.UU., 7 de agosto de 2025.

Las llamas se extendieron por 399 kilómetros cuadrados en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo y causaron heridas a al menos cuatro personas.

En total, una docena de grandes incendios están activos en todo el estado. El riesgo de fuegos forestales será elevado durante el fin de semana en gran parte del interior de California, al intensificarse la ola de calor que azota la zona. Las autoridades advirtieron que agosto y septiembre son generalmente los meses más peligrosos para este tipo de siniestros.

Artículos Relacionados

La amenaza de uno de los líderes pandilleros más temibles

Redaccion Central

Reportan que Armenia está dispuesta a ceder a EE.UU. una parte clave de su territorio

Redaccion Central

Netanyahu: Israel tomará el control de toda la Franja de Gaza

Redaccion Central

Modi da una firme respuesta a los aranceles de Trump

Redaccion Central

China despliega su submarino nuclear más fuertemente armado (IMÁGENES NUNCA VISTAS)

Redaccion Central

Putin comenta su próxima reunión con Trump (RESPUESTA COMPLETA)

Redaccion Central