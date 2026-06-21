Trump advierte a Irán sobre Ormuz: “Si lo cierran, se quedarán sin país”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Irán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, mientras las delegaciones de ambos países se encuentran reunidas en Suiza para resolver el conflicto diplomáticamente.

Según Trey Yingst, periodista de Fox News, el mandatario estadounidense habló con Teherán durante la noche y advirtió a las autoridades contra el cierre del estrecho. “Si lo cierran, se quedarán sin país”, dijo Trump. “Ni siquiera podrán volver a su jodido país”, agregó.

Asimismo, Trump expresó que Washington podría convertirse en el “ángel de la guarda” del estrecho de Ormuz y tomar el 20 % del petróleo. “Si es necesario, tomaremos el control del estrecho […] Los voy a hacer mierda”, advirtió el mandatario.

En este contexto, el periodista también afirmó que el inquilino de la Casa Blanca le informó de que la jornada anterior salieron del golfo Pérsico 19 millones de barriles de petróleo crudo como consecuencia de este memorando de entendimiento con la nación persa.

Frágil paz entre EE.UU. e Irán

A pesar de lo acordado en el memorando firmado por Teherán y Washington, las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques esta semana contra el Líbano, dejando muertos y heridos.

Israel argumenta que su agresión contra la nación árabe tiene por objetivo crear una zona de seguridad y debilitar al movimiento chiita libanés Hezbolá, evitando de esa forma ataques contra su territorio. Mientras, miles de casas en el sur del país han sido arrasadas durante la ofensiva, forzando desplazamientos masivos.

El presidente Trump ha criticado en varias ocasiones a Israel por sus acciones militares contra el Líbano, en medio de los esfuerzos diplomáticos de Washington por alcanzar un acuerdo inicial de paz con Teherán. “No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar”, dijo el martes el mandatario durante una rueda de prensa con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

En este contexto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció el sábado el cierre del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques, en respuesta a lo que calificó como un incumplimiento “claro” por parte de Washington del primer punto del memorando para poner fin a la guerra y como “respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego” por parte de Israel en el sur del Líbano.