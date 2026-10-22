Trump afirma es posible que EE.UU vaya todavía un poco más allá en su ataque sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha admitido la posibilidad de nuevos ataques de sus fuerzas militares contra Irán.

“Les hemos dado una buena paliza, y es posible que lo hagamos un poco más”, afirmó el mandatario a periodistas.

A la pregunta de cómo la guerra de Irán, a su juicio, afectó a las campañas electorales de mitad de mandato, Trump admitió que “en cierto modo, probablemente a la gente no le guste”.

“Pero a mucha gente, a muchos grandes patriotas, les encanta de verdad”, aseguró.

Reiteró que no puede “permitir que Irán tenga un arma nuclear”, y añadió: “Hay que pagar un precio, y eso lo supe en cuanto lo hice”.

Ante el estancamiento de las negociaciones de paz, Trump sugirió en varias ocasiones incrementar el uso de la fuerza militar contra la República Islámica. Así se pronunció en una entrevista con la revista Time, publicada el 1 de octubre, en la que abogó por “aniquilar a Irán”, asegurando que es la única opción para restablecer la estabilidad en el mundo.

El 8 de octubre, Trump manifestó que EE.UU. no tenía intenciones de atacar a Teherán, al menos no antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre. Sin embargo, volvió a amenazar a Irán el 14 de octubre, advirtiendo que le daría “una buena lección”.

Ante las amenazas de Washington, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general de brigada Reza Talei-Nik, ya había asegurado el 6 de octubre que su país ha aumentado en 2,5 veces su capacidad de producción de armas y de equipos de defensa durante los últimos siete meses, respecto al período anterior a la guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra el país el pasado 28 de febrero.

En este sentido, advirtió que cualquier nueva agresión o amenaza estadounidense-israelí recibiría una “respuesta decisiva” y provocaría “derrotas aún más contundentes”.

Irán ha mantenido una posición respecto a su programa nuclear, al que sigue calificando de pacífico, pese a los bombardeos lanzados por EE.UU. e Israel contra su infraestructura atómica en junio de 2025 y a comienzos de este año. En ambos episodios, Washington y Tel Aviv atacaron instalaciones civiles iraníes, incluidas plantas nucleares, en lo que Teherán denuncia como una violación flagrante del derecho internacional y del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).