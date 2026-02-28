Trump afirma que los iraníes “se acercaron” a un acuerdo y luego se retiraron

Los representantes de Irán “se acercaron” a un acuerdo durante las negociaciones con sus homólogos estadounidenses sobre la cuestión nuclear, pero luego se retiraron, aseguró este sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, a Axios.

“Los iraníes se acercaron y luego se retiraron; se acercaron y luego se retiraron. De ahí entendí que realmente no quieren un acuerdo”, declaró el mandatario, señalando que las negociaciones que lideraron esta semana sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, fracasaron.

En este sentido, indicó que esta fue una de las razones por las que decidió lanzar los ataques contra el país persa, mientras que la otra fue la conducta de Teherán durante las últimas décadas, sosteniendo que “cada mes hacían algo malo, volaban algo o mataban a alguien”, si bien no dio ningún ejemplo concreto.

“Puedo extenderme y asumir el control total, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes ‘nos vemos en unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nucleares y de misiles]'”, continuó. “En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, añadió.

Trump también afirmó que Irán había comenzado a reconstruir algunas de las instalaciones nucleares que EE.UU. e Israel bombardearon durante la Guerra de los 12 Días en junio del año pasado y detalló que habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el sábado después de que ambos países lanzaran su operación conjunta contra territorio iraní.