Trump alerta que podría enviar segundo portaviones a Irán si fracasan conversaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes en una entrevista concedida a Axios que está considerando enviar un segundo portaviones a Medio Oriente para prepararse para una acción militar si las negociaciones con Irán fracasan.

“Tenemos una Armada que se dirige hacia allá y otra podría estar en camino”, dijo Trump, añadiendo que está “considerando” enviar otro grupo de ataque de portaviones.

En el mismo contexto, el mandatario afirmó que espera que la segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán se celebre la próxima semana.

El presidente se mostró optimista sobre la vía diplomática, afirmando que Irán “tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo” y que se está involucrando con mucha más seriedad que en conversaciones anteriores debido a la amenaza militar.

“La última vez no creyeron que lo haría”, señaló Trump, aludiendo a su decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán en junio. “Se pasaron de la raya”, sostuvo, asegurando que esta vez las conversaciones son “muy diferentes”.

Por su parte, un funcionario estadounidense confirmó que se había discutido el envío de un segundo grupo de ataque de portaviones a la región.

Además, el medio recordó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitará Washington el miércoles y se muestra mucho más escéptico sobre las perspectivas de un gran acuerdo.

Al respecto, Trump declaró que no cree que Netanyahu esté nervioso por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. “También quiere un acuerdo. Quiere un buen acuerdo”, dijo.

Añadió que la visita —la séptima de Netanyahu desde que Trump asumió el cargo— se adelantó de la próxima semana a esta para ajustarse a la agenda del inquilino de la Casa Blanca.

Bombardeos y espera de nuevos ataques

Las declaraciones llegan meses después de la agresión estadounidense contra la nación persa de junio de 2025, en la que las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán sufrieron daños.

Informes ya habían señalado que Irán empezó a rellenar los accesos con tierra antes de los ataques, posiblemente para contener explosiones o evitar la dispersión de materiales peligrosos. Ahora sugieren que el enterramiento completo apuntaría a una estrategia de largo plazo con el fin de dificultar cualquier inspección futura y proteger lo que siga almacenado bajo la montaña.

La Fuerza Aérea estadounidense efectuó a finales de junio del año pasado bombardeos contra las instalaciones nucleares iraníes Fordo, Natanz e Isfahán, en el marco de la así llamada Guerra de los 12 días.

EE.UU. ha desplegado cerca del país persa el portaviones USS Abraham Lincoln, acompañado de su grupo de combate.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que, “al igual que con Venezuela”, la flota “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia si es necesario”. No obstante, se mostró confiado en que Teherán se siente “rápidamente” a la mesa de negociaciones para llegar a “un acuerdo justo, equitativo y sin armas nucleares”.

Por su parte, Teherán ha advertido que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que afirmó que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”. Sin embargo, expresó su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”.