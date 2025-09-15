Trump anuncia que mantendrá una conversación con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que esta semana mantendrá conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, tras concluirse las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.”¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien! Concluirá en breve”, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Asimismo, señaló que durante las negociaciones “también se llegó a un acuerdo sobre ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar”. “Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”, añadió Trump.

Este domingo, delegaciones de China y Estados Unidos iniciaron en Madrid, capital de España, una nueva ronda de negociaciones comerciales con el objetivo de resolver su disputa arancelaria. La reunión se produce en un contexto de creciente tensión, luego de que el sábado Trump difundiera una carta en la que instaba a los aliados de la OTAN a imponer aranceles de entre el 50 % y el 100 % al gigante asiático hasta la resolución del conflicto en Ucrania, además de exhortar a cesar la compra de petróleo ruso.

Otro tema clave en la agenda es el futuro de TikTok, cuya empresa matriz, ByteDance, debe vender su participación en EE.UU. antes del 17 de septiembre para evitar el cierre, conforme al plazo establecido por Washington.

La tregua comercial entre ambas partes, extendida por 90 días en agosto, vence el 10 de noviembre. Según el acuerdo vigente, Washington mantiene un arancel del 30 % y Pekín uno del 10 %, evitando así que los impuestos aduaneros sobre los productos chinos se eleven hasta un 145 % y que los gravámenes sobre los productos estadounidenses alcancen el 125 %.