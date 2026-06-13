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Corn Island es reconocida como uno de los 10 destinos turísticos más atractivos de Centroamérica

Sus playas de aguas cristalinas, ambiente tranquilo y actividades como el buceo la posicionan como un paraíso ideal para el descanso y la naturaleza.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de Corn Island.

MANAGUA.- Corn Island fue incluida en la lista de los 10 destinos turísticos más atractivos de Centroamérica, destacando por sus playas de aguas cristalinas y su ambiente tranquilo, según una reciente publicación especializada.

La publicación resalta que tanto Big Corn Island como Little Corn Island son ideales para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y practicar actividades como el buceo. Además, se enfatiza que conservan gran parte de su belleza natural y se mantienen alejadas de las grandes concentraciones de turistas.

Nicaragua también aparece en la selección con otros atractivos como la ciudad de León, el volcán Telica y el Cerro Negro, reconocidos por sus paisajes impresionantes y actividades de aventura.

La lista incluye destinos de Belice, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, resaltando playas, volcanes, selvas y sitios históricos que convierten a Centroamérica en una de las regiones más atractivas para los viajeros internacionales.

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