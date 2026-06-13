Corn Island es reconocida como uno de los 10 destinos turísticos más atractivos de Centroamérica

MANAGUA.- Corn Island fue incluida en la lista de los 10 destinos turísticos más atractivos de Centroamérica, destacando por sus playas de aguas cristalinas y su ambiente tranquilo, según una reciente publicación especializada.

La publicación resalta que tanto Big Corn Island como Little Corn Island son ideales para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y practicar actividades como el buceo. Además, se enfatiza que conservan gran parte de su belleza natural y se mantienen alejadas de las grandes concentraciones de turistas.

Nicaragua también aparece en la selección con otros atractivos como la ciudad de León, el volcán Telica y el Cerro Negro, reconocidos por sus paisajes impresionantes y actividades de aventura.

La lista incluye destinos de Belice, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, resaltando playas, volcanes, selvas y sitios históricos que convierten a Centroamérica en una de las regiones más atractivas para los viajeros internacionales.