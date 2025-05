Trump comenta los reportes de que Musk consume drogas

Según The New York Times, el exjefe del DOGE habría abusado de sustancias como el éxtasis y la ketamina durante la campaña electoral del ahora presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este viernes el supuesto consumo de sustancias ilícitas por parte del exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk. Sus declaraciones se dan luego de que surgiera un reporte del diario The New York Times, en el que se alega que el también dueño de Tesla habría abusado de drogas como el éxtasis y la ketamina durante la campaña electoral de Trump.

Cuando un periodista le preguntó si estaba “al tanto de su uso regular de drogas”, el mandatario respondió que no, y pasó a elogiar a Musk por su trabajo en el DOGE. Asimismo, aseguró que estos reportes no le preocupan porque “no tiene problemas” con nada relacionado con el magnate. “Creo que él es fantástico, hizo un gran trabajo y no necesitaba hacerlo”, concluyó.

El artículo del NYT se publicó la misma jornada, en medio de la salida de Musk como jefe del DOGE. No obstante, su presunto uso de drogas ha sido reportado por la prensa en múltiples ocasiones. Además, él mismo reconoció que consumía ketamina, un fuerte anestésico disociativo, una vez cada 2 semanas para tratar la depresión.

Unas 20 pastillas diarias

Sin embargo, el NYT compartió testimonios de personas familiarizadas con el tema, que aseguran que su uso de sustancias es más frecuente, intenso y variado, y que lo fue aún más durante la campaña electoral de Trump. Dijeron que tomaba tanta ketamina que le estaba afectando a la vejiga, una consecuencia común de su consumo crónico. También que utilizaba éxtasis y hongos psicodélicos y que viajaba con una caja de medicación diaria que contenía unas 20 pastillas, incluyendo Aderall, un fármaco a base de anfetamina, que generalmente se receta para tratar el trastorno de déficit de atención (TDAH), y Ambien, un medicamento para dormir.

Se suman sus cambios de humor y su obsesión por tener más hijos

Además, aseguraron haberlo visto consumir ketamina diariamente y mezclarla con otras drogas, lo que, según resaltaron, hizo que la línea entre el uso médico y el recreativo fuera difusa. En este contexto, algunos conocidos han expresado preocupación por su estado mental, agregando sus cambios de humor y su obsesión por tener más hijos.

Mientras tanto, el reporte del NYT provocó una gran reacción en Internet, donde los usuarios comentaron, en tono de burla, que la presunta adicción de Musk no era ninguna sorpresa. También compartieron algunos videos que mostraban sus comportamientos extraños, que, según indicaron, podían confirmar la información. En uno, captado recientemente, se le ve con la mirada perdida y el ojo morado. Musk, por su parte, explicó que su hijo lo había golpeado sin querer. En otro, aparece jugando con unos cubiertos mientras participaba en una cena con Trump el pasado mes de marzo.

Precisamente, en la rueda de prensa que dio el presidente estadounidense junto con Musk por su salida del DOGE, un periodista preguntó sobre lo publicado por el NYT, a lo que el magnate respondió que el medio no es confiable, ya que ha sido acusado de publicar “mentiras”. “¿Se trata de ese New York Times? Sigamos adelante, jajaja”, comentó.