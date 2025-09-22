Trump comenta su primer encuentro con Musk tras meses de enfriamiento

Donald Trump se ha pronunciado este domingo sobre su primer encuentro en público con Elon Musk desde que el magnate dejara de desempeñar funciones como empleado especial del Gobierno al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Todos dicen que Charlie [Kirk] los reconcilió a usted y a Elon [Musk]. ¿Es verdad?”, preguntó una reportera a bordo del avión presidencial Air Force One.

“Bueno, Elon vino y me saludó, y no, no tiene nada que ver con eso. Pensé que era bonito que viniera, tuvimos una breve conversación. Teníamos una relación muy buena, pero fue un bonito detalle que viniera”, respondió Trump.

El presidente de EE.UU. fue visto al lado de Musk durante la ceremonia de despedida del activista conservador asesinado Charlie Kirk, que se celebró el domingo en el estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Posteriormente, Musk compartió una imagen del encuentro con la inscripción “Por Charlie”, mientras la cuenta de X de la Casa Blanca publicó una fotografía de ambos con el mismo mensaje.

En los últimos meses, se registraron varios gestos de reconciliación entre Trump y Musk. A principios de septiembre el presidente se refirió al magnate como una buena persona. “Es un hombre con sentido común. Es un buen hombre. Se salió del camino incorrectamente, y está bien porque, ya saben, son una de esas cosas. Pero es una buena persona”, declaró en ese momento.