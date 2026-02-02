BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaTrump dice que “nunca fue a la isla infestada de Epstein” y criticó a los que sí asistieron
Portada

Trump dice que “nunca fue a la isla infestada de Epstein” y criticó a los que sí asistieron

En una publicación en su red social, el mandatario apuntó directamente contra los demócratas "corruptos y sus donantes".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

A pesar de parecer “best friends” con Epstein, Trump afirma nunca haber viajado a la isla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este lunes haber visitado la isla privada que tenía el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el Caribe y, en cambio, afirmó que personas vinculadas “directamente” con el Partido Demócrata sí lo habían hecho.

“A diferencia de tanta gente que se dedica a difamar, yo nunca fui a la infame isla de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí lo hicieron”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

Según sus palabras, la más reciente tanda de documentos sobre el polémico caso difundida por el Departamento de Justicia, dejó en evidencia que “no solo no tenía ninguna relación de amistad con Jeffrey Epstein” sino que además “Epstein y un tipejo despreciable y mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron” para perjudicarle.

A pesar de lo dicho por Trump, hay constancia de que él y el depredador sexual coincidieron en fiestas a lo largo de toda la década de 1990 y que incluso fueron amigos durante unos 15 años.  La relación se agrió a inicios de la década siguiente tras una disputa por una propiedad, antes de que se hicieran públicos los primeros señalamientos en contra del financista.

También te puede interesar

Trump afirma que Modi ha aceptado dejar de...

Fue dictada pena de cadena perpetua para exministro...

Laura Fernández Delgado gana la presidencia en Costa...

Zarpa de Venezuela el primer cargamento de gas...

Trump: “Quiero convertir a Canadá en el estado...

WSJ: EE.UU. no lanzará el ataque a Irán...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign