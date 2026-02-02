Trump dice que “nunca fue a la isla infestada de Epstein” y criticó a los que sí asistieron

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este lunes haber visitado la isla privada que tenía el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el Caribe y, en cambio, afirmó que personas vinculadas “directamente” con el Partido Demócrata sí lo habían hecho.

“A diferencia de tanta gente que se dedica a difamar, yo nunca fui a la infame isla de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí lo hicieron”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

Según sus palabras, la más reciente tanda de documentos sobre el polémico caso difundida por el Departamento de Justicia, dejó en evidencia que “no solo no tenía ninguna relación de amistad con Jeffrey Epstein” sino que además “Epstein y un tipejo despreciable y mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron” para perjudicarle.

A pesar de lo dicho por Trump, hay constancia de que él y el depredador sexual coincidieron en fiestas a lo largo de toda la década de 1990 y que incluso fueron amigos durante unos 15 años. La relación se agrió a inicios de la década siguiente tras una disputa por una propiedad, antes de que se hicieran públicos los primeros señalamientos en contra del financista.