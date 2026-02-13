Trump dice que visitará Venezuela pero no sabe cuándo

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló este viernes que planea visitar Venezuela –país al que el Ejército de EE.UU. atacó militarmente en enero pasado y a cuyo presidente secuestró– en una fecha aún no precisada.

“Voy a visitar Venezuela […]. Aún no hemos definido [cuándo]”, prometió, tras ser preguntado por la prensa sobre el tema. Asimismo, al aludir a la relación bilateral, sostuvo que actualmente “es de diez”.

“Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, [Delcy Rodríguez]. Como saben, estamos trabajando muy de cerca. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando. Van a extraer el petróleo y venderlo por mucho dinero, y Venezuela va a recibir una gran parte de ese dinero. La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es, diría yo, de diez”, refirió.

En la víspera, la dignataria venezolana reiteró que es ella y no Trump quien toma las decisiones en el país suramericano. Además, aseguró que las conversaciones de alto nivel que han tenido lugar con la Casa Blanca durante el último mes, han transcurrido en un clima de respeto y cordialidad, indispensable para que las dos naciones puedan avanzar en la construcción de una agenda común, pese a sus innegables diferencias.

“He conversado en dos oportunidades por teléfono con el presidente Trump, he tenido contacto más seguido con el secretario [Marco] Rubio y debo resaltar que han sido contactos muy respetuosos, de un nivel que permite que podamos trabajar conjuntamente, que la cooperación pueda fluir. Y por eso hemos dicho que, sin duda, la agenda energética puede ser un motor. Yo debo agradecer porque los contactos que hemos tenido –que son al más alto nivel–, han sido siempre de respeto y cortesía”, relató en una entrevista concedida a la cadena NBC.

El petróleo en el centro

El negocio petrolero venezolano ha estado en la mira del político republicano aun desde antes de concretarse la acción militar. En diciembre pasado, afirmó que la nación bolivariana le había “arrebatado”crudo a Washington.

Luego del ataque, Trump aseguró que su Gobierno se mantendría al frente de la industria petrolera venezolana durante tiempo indefinido.

Rodríguez desdijo esta versión. En su lugar, ratificó que Venezuela, depositaria de las mayores reservas de petróleo del mundo, define su política energética sin interferencias externas. Poco después, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que, tras los debates y consultas de rigor fue aprobada por unanimidad en el seno del Parlamento.

La modificación pretende, entre otros propósitos, atraer a inversionistas extranjeros para explotar campos verdes –vírgenes– y rehabilitar pozos cuya producción decayó por diversos motivos. El objetivo terminal, según puntualizara la presidenta interina, es reinsertar al país en el grupo de los grandes productores de crudo.