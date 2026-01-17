Trump: Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán

En una nueva muestra de su dura postura hacia Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump ha declarado que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, reavivando el debate sobre el futuro político del país y su papel en la región.

Este sábado Donald Trump pidió el fin de los 37 años de mandato del ayatolá Alí Jamenei.

“Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, dijo Trump a Politico, justo cuando las protestas masivas parecen haberse disipado.

Trump dice que dicdator iraní es un “enfermo”

“Este hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a un liderazgo deficiente”, dijo Trump sobre Jamenei.

“De lo que es culpable, como líder de un país, es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos. Para mantener el funcionamiento del país —aunque sea de muy bajo nivel— el liderazgo debería centrarse en gobernarlo correctamente, como yo hago con Estados Unidos, y no en matar a miles de personas para mantener el control” agregó Trump.

Llama a iraníes a seguir protestas

El martes, Trump instó a los iraníes a seguir protestando y a “tomar el control de las instituciones”, afirmando que “la ayuda está en camino”. Más tarde, el presidente cambió de rumbo abruptamente y dijo que le habían informado de que la violencia había cesado.

“Valoro profundamente que todos los ahorcamientos programados para ayer (más de 800) hayan sido cancelados por los líderes de Irán. ¡Gracias!”, escribió el mandatario estadounidense en su perfil de Truth Social.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ha responsabilizado hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las muertes y daños causados en su país, y ha denunciado sus insultos vertidos contra la República Islámica.

“Consideramos culpable al presidente de Estados Unidos por las bajas, los daños y las calumnias que infligió a la nación iraní”, declaró Jameneí en un discurso ante miles de personas.

En su discurso, Jameneí aseguró que “el objetivo del reciente complot estadounidense es engullir Irán”. “La nación iraní ha acabado con la sedición; ahora también debe acabar con los sediciosos”, agregó.

La reacción de Trump no se hizo esperar: “[El ayatolá Alí Jamenei] es un hombre enfermo que debería gobernar bien su país y dejar de matar gente”, declaró Trump a Político. “Su país es el peor lugar para vivir en cualquier parte del mundo debido al mal liderazgo”.

Protestas en Irán

Desde finales de diciembre hasta mediados de enero, Irán se ha visto envuelto en protestas que surgieron en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional.

Ante estos acontecimientos, el presidente estadounidense amenazó con intervenir en Irán si se registraban víctimas mortales entre los manifestantes.

En medio de las declaraciones hostiles de Trump, Teherán acusa a Washington y a Tel Aviv de instrumentalizar las protestas como parte de una “guerra blanda” y les ha advertido severamente contra cualquier intervención en los asuntos internos de la República Islámica. Rusia también ha responsabilizado a la injerencia externa de lo que está ocurriendo en el país persa.