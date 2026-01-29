Trump ha anunciado apertura de todo el espacio aéreo comercial con Venezuela

BOLETIN DE NOTICIAS
El mandatario admitió que los cielos venezolanos están sometidos ahora mismo a "un control muy estricto".

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que su país abrirá el espacio aéreo de Venezuela, sometido a un cierre unilateral desde noviembre pasado, como parte de una presión por parte de EE.UU. que derivó en bombardeos sobre Caracas y el arresto del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

“He dado instrucciones al [secretario de Transporte], Sean Duffy, y a todos los involucrados, incluyendo a los militares, de que, para el final del día de hoy, me gustaría tener el espacio aéreo sobre Venezuela [abierto]. Los aviones pueden ir a Venezuela. Abierto, ¿de acuerdo?”, declaró el mandatario a la prensa.

Admitió asimismo que el espacio aéreo venezolano “está bajo un control muy estricto”, lo que ha limitado la conectividad del país suramericano. “Algunos de los que vivían en Venezuela quieren regresar y otros quieren regresar de visita. Y podrán hacerlo”, prometió.

