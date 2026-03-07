Trump: “Hoy golpearemos muy duro a Irán”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que este sábado Irán “será golpeado muy duro” en medio de la agresión militar de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.

“¡Hoy Irán será golpeado muy duro! Bajo una seria consideración para su completa destrucción y muerte segura”, escribió el mandatario este sábado en TruthSocial. Además, detalló que debido al “mal comportamiento de Irán”, hay áreas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivos hasta este momento.

“Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino que es ‘el perdedor de Oriente Medio’, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, lo que es más probable, ¡se derrumbe por completo!”, añadió.

En la misma línea, subrayó que “Irán, que está recibiendo una paliza infernal, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a atacarlos”. Según Trump, “es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio”, lo cual, asegura, “solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”.

Cabe destacar que, Teherán tomó la decisión de no atacar más a los países vecinos, a menos que se produzca un ataque contra su territorio desde estas naciones. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se disculpó, señalando que la República Islámica “no tiene intención” de agredirlos.