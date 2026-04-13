Comienza el bloqueo marítimo de EE.UU. contra Irán

Fuerzas estadounidenses han comenzado este lunes el bloqueo marítimo de Irán.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) y Donald Trump anunciaron previamente que el bloqueo a todo el tráfico por mar que entre y salga de los puertos iraníes comenzará a las 10:00 a.m. hora del Este de EE.UU. (14:00 GMT).

El presidente de EE.UU. prometió bloquear el estrecho de Ormuz junto con otros países para impedir que Irán se beneficie de lo que llamó “extorsión”, en referencia a la nueva práctica de cobrar peajes por cruzar la importante vía marítima.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, indicó el Mando Central.

Ampliar: Irán se pronuncia sobre el bloqueo marítimo anunciado por EE.UU.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz “bajo cualquier pretexto o nombre” sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.