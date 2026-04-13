Trump pone hora al inicio del bloqueo naval de Irán

Donald Trump ha puesto hora al inicio del bloqueo naval de Irán. Según el presidente estadounidense, comenzará este lunes a las 14:00 GMT.

“Estados Unidos bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a.m. (hora del Este)”, escribió en Truth Social.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ya había anunciado el domingo la misma fecha y hora del inicio del bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos de Irán.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, indicaron.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz “bajo cualquier pretexto o nombre” sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.

Ampliar: Irán se pronuncia sobre el bloqueo marítimo anunciado por EE.UU.