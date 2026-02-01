Trump lanza advertencia a manifestantes anti-ICE

BOLETIN DE NOTICIAS
En su mensaje, el mandatario estadounidense recalcó que intervendrá en ciudades "demócratas mal administradas", solo si las urbes se lo solicitan explícitamente.

Por Redaccion Central
Foto de un manifestante detenido. Foto Legion-Media

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dirigió este sábado una dura advertencia, a través de su cuenta de TruthSocial, a los manifestantes que atenten contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“No se escupirá en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros autos, ni se lanzarán piedras o ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. Si lo hacen, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores”, escribió Trump, añadiendo que se protegerán “con mucha fuerza” los edificios federales atacados por “lunáticos, agitadores e insurrectos bien pagados”.

En su mensaje, el mandatario estadounidense anunció que había instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al ICE y a la Patrulla Fronteriza para que actúen con extrema firmeza en la protección de dichos inmuebles, interviniendo en ciudades “demócratas mal administradas” y solo si se solicita ayuda explícitamente.

“Por lo tanto, a todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan, avísennos cuando estén listos y allí estaremos. Pero, antes de hacerlo, deben decir ‘¡POR FAVOR!'”, subrayó Trump.

El mensaje de Trump llega en medio de marchas y concentraciones convocadas en todo el país contra sus políticas migratorias y, en particular, contra el ICE. Los manifestantes han llamado a la población a ausentarse de clases y de trabajos, así como a evitar cualquier tipo de consumo comercial.

