Trump lanza advertencia a manifestantes anti-ICE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dirigió este sábado una dura advertencia, a través de su cuenta de TruthSocial, a los manifestantes que atenten contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

“No se escupirá en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros autos, ni se lanzarán piedras o ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. Si lo hacen, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores”, escribió Trump, añadiendo que se protegerán “con mucha fuerza” los edificios federales atacados por “lunáticos, agitadores e insurrectos bien pagados”.

En su mensaje, el mandatario estadounidense anunció que había instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al ICE y a la Patrulla Fronteriza para que actúen con extrema firmeza en la protección de dichos inmuebles, interviniendo en ciudades “demócratas mal administradas” y solo si se solicita ayuda explícitamente.

“Por lo tanto, a todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan, avísennos cuando estén listos y allí estaremos. Pero, antes de hacerlo, deben decir ‘¡POR FAVOR!'”, subrayó Trump.

El mensaje de Trump llega en medio de marchas y concentraciones convocadas en todo el país contra sus políticas migratorias y, en particular, contra el ICE. Los manifestantes han llamado a la población a ausentarse de clases y de trabajos, así como a evitar cualquier tipo de consumo comercial.