Incendio fuera de control obliga a desalojar ocho localidades en España

Ocho localidades y una granja escuela han sido desalojadas en el municipio español de Brieva (Segovia) en medio de la emergencia grave causada por un incendio no controlado y declarado de nivel 2 por las autoridades.

Las llamas han causado afectaciones en varias viviendas y han hecho que una localidad sea confinada. En las vías de comunicación se observa la gran humareda que ha causado el fuego.