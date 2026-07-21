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Incendio fuera de control obliga a desalojar ocho localidades en España

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla del incendio.

Ocho localidades y una granja escuela han sido desalojadas en el municipio español de Brieva (Segovia) en medio de la emergencia grave causada por un incendio no controlado y declarado de nivel 2 por las autoridades.

Las llamas han causado afectaciones en varias viviendas y han hecho que una localidad sea confinada. En las vías de comunicación se observa la gran humareda que ha causado el fuego.

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