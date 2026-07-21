Incendio fuera de control obliga a desalojar ocho localidades en España

Ocho localidades y una granja escuela han sido desalojadas en el municipio español de Brieva (Segovia) en medio de la emergencia grave causada por un incendio no controlado y declarado de nivel 2 por las autoridades.
Las llamas han causado afectaciones en varias viviendas y han hecho que una localidad sea confinada. En las vías de comunicación se observa la gran humareda que ha causado el fuego.
El incendio en Brieva (Segovia), declarado nivel 2, han sido desalojados ya 8 núcleos urbanos, una granja escuela de Santo Domingo de Pirón.
El incendio ha afectado a varias viviendas de las localidades de Tenzuela y Aldeasaz.
Se decreta el confinamiento de la Localidad de… pic.twitter.com/RnamyOPLwY
— Guardia Civil (@guardiacivil) July 21, 2026