Trump lanza una “última advertencia” a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este domingo sus exigencias al grupo palestino Hamás para que acepte sus condiciones de arreglo del conflicto en la Franja de Gaza.

“Todos quieren que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás las acepte también”, escribió en Truth Social.

“He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!”, agregó.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó un plan para la anexión de partes del enclave palestino. El proyecto consistiría en dar un plazo de varios días a Hamás para que aceptara un alto el fuego en un intento de evitar que Israel tome otras zonas del enclave. Según el plan, la anexión continuaría gradualmente hasta que todo el enclave pase a formar parte del Estado hebreo.

Respuesta de Hamás

El grupo palestino, por su parte, horas después de la declaración de Trump, afirmó que está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones.

“A través de los mediadores nos han llegado ideas de la parte estadounidense para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Acogemos con satisfacción cualquier movimiento que ayude a los esfuerzos destinados a detener la agresión. Estamos listos para sentarnos de inmediato a la mesa de negociaciones para discutir la liberación de todos los prisioneros a cambio de una declaración clara de fin de la guerra”, se afirma en el comunicado, citado por Al Jazeera.

Hamás también exigió garantías de que la parte israelí cumplirá con las condiciones.