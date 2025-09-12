Trump: Mi paciencia con Putin se está acabando “rápidamente”

“Miren, hay un odio tremendo entre él y [Vladímir] Zelenski. Tremendo”, declaró el mandatario a Fox & Friends. Tras esta afirmación, le preguntaron si se le había acabado la paciencia con Putin. “Sí, se está acabando y se está acabando rápido, pero se necesitan dos para bailar el tango”, afirmó. “Cuando Putin quiso alcanzarlo [un acuerdo], Zelenski no lo hizo […] Ahora Zelenski quiere hacerlo, y Putin es una incógnita”, precisó.
Trump comentó también las acusaciones de Polonia contra Rusia de supuestamente violar su espacio aéreo con drones. “No voy a defender a nadie, pero en realidad los derribaron y cayeron en el espacio aéreo”, manifestó.
Anteriormente, el mandatario también sugirió que el incidente podría haber sido un error. Rusia ha dicho en varias ocasiones que no tenía intención de atacar objetivos en Polonia y ha criticado la “histeria” causada por la supuesta incursión.
Desde Moscú han subrayado repetidamente que nunca se han negado a dialogar con Kyiv. En una rueda de prensa tras su visita a China, el presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró esa postura, e invitó al líder ucraniano a viajar a Moscú para celebrar una reunión. No obstante, puntualizó que reunirse con Vladímir Zelenski en su situación actual es “un camino a ninguna parte”.
A su vez, Kyiv ha rechazado la oferta. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, acusó a Putin de “continuar jugando con todo el mundo, al hacer propuestas deliberadamente inaceptables”.