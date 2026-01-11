Trump: “No más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”

Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela, declaró este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump en la red Truth Social.

En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: “Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!”

El presidente estadounidense aseguró que “la mayoría de esos cubanos murieron en el ataque de EE.UU. de las últimas semanas, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años”.

“Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos”, proclamó.

Presión por parte de EE.UU.

Tras la agresión de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con la extracción del presidente Nicolás Maduro, Donald Trump ha realizado declaraciones amenazando con aumentar la presión sobre Cuba.

El mandatario afirmó que “entrar y destrozar” Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por “tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione”.

Ante estas amenazas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró este viernes que Cuba no está dispuesta a “vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos. Denunció que “EE.UU. pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos” y lleva 67 años aplicando “la fuerza y la agresión contra Cuba”, y reafirmó su compromiso inquebrantable de “defender” la nación.