Trump: “Nos han dicho que los asesinatos en Irán han cesado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que “fuentes fiables” le informaron que los supuestos asesinatos de manifestaste en Irán han cesado y no se llevarán a cabo ejecuciones.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, ya cesaron. No hay ningún plan de ejecuciones. Me lo han dicho, lo averiguaremos. Lo estaremos observando, si sucede. Nos decepcionaría mucho” , manifestó Trump.

Polonia e Italia urgen que sus ciudadanos salgan de Irán inmediatamente

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia instó este miércoles a los turistas y residentes polacos en Irán “a abandonar su territorio inmediatamente” y desaconseja cualquier viaje a este país.

Independientemente, las autoridades de Italia llamaron a sus ciudadanos “que puedan hacerlo” para que abandonen el país persa debido a la situación. La Cancillería comunicó que alrededor de 600 italianos se encuentran en Irán, la mayoría en la capital y sus alrededores.