Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió este viernes haber “perdido” a Rusia y a la India frente a China en un momento de fortalecimiento de las relaciones entre estos países.

“Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”, escribió en su cuenta de Truth Social. “¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!. Presidente Donald J. Trump”, concluyó.

En el mensaje, el mandatario adjuntó una imagen del presidente ruso, Vladímir Putin, caminando junto a sus pares de india y China, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Vínculos estrechos que molestan a Washington

Según The Wall Street Journal, las imágenes de los líderes de Rusia, China y la India en un ambiente amistoso envían una señal clara a Estados Unidos. “El trato indulgente del presidente Trump hacia Vladímir Putin no ha hecho nada para alejar a Rusia de China. Su trato brusco hacia Narendra Modi, en cambio, está empujando a la India más cerca de Rusia y acercando sus relaciones con China”, considera Michael Fullilove, director ejecutivo del ‘think tank’ australiano Lowy Institute.

No obstante, en una declaración anterior, el líder republicano declaró que no le preocupaba el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y China. “No estoy preocupado en absoluto. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Nunca usarían sus Fuerzas Armadas contra nosotros”, señaló el mandatario.

Por otra parte, las relaciones bilaterales entre Nueva Delhi y Washington se encuentran en su punto más bajo en décadas, en medio de las presiones comerciales de la Administración de Trump para que la India deje de comprar crudo ruso.