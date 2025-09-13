Trump pide a la OTAN aranceles del 50% al 100% a China hasta que termine el conflicto ucraniano

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el sábado una carta “a todas las naciones de la OTAN y al mundo” en la que insta al aumento de sanciones a los países que compren petróleo ruso.

“Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países dejen de comprar petróleo ruso. Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha sido muy inferior al 100 %, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición y poder de negociación sobre Rusia”, declaró el mandatario en su red social, Truth Social.

Según Trump, “esto, junto con la imposición de aranceles del 50% al 100% a China por parte de la OTAN, que se retirarán por completo tras el fin de la guerra de Rusia y Ucrania, también contribuirá enormemente a poner fin a esta guerra mortal, pero ridícula”.

“China tiene un fuerte control e incluso dominio sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio”, manifestó.

“Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo estarán desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”, resumió el líder estadounidense.

El miércoles pasado, la Unión Europea rechazó la propuesta de Trump de imponer aranceles elevados a China e India, informó The Wall Street Journal. De acuerdo con el medio, representantes del bloque europeo declararon que sus países miembros no utilizan los aranceles como herramienta de sanción.

Además, indicó que es improbable que la UE implemente nuevas restricciones a las compras de petróleo o gas, debido a “las sensibilidades políticas” existentes entre sus Estados miembros.