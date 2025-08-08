Trump quiere poner fin a otro conflicto: ¿cómo es su plan?

Estados Unidos busca mediar en el conflicto entre el Gobierno libanés, Hezbolá e Israel.

Estados Unidos presentó al Líbano una propuesta para el desarme del movimiento Hezbolá para fines de este año, así como para el cese de las operaciones militares de Israel en el país, informa Reuters citando un documento.

El plan fue presentado por el enviado especial de Trump en la región, Tom Barrack, quien también es simultáneamente embajador de EE.UU. en Turquía. En este contexto, The Jerusalem Post reportó que el ministro de Información del Líbano indicó que el Gobierno del país solo aprobó los objetivos del plan, así como que finalicen las operaciones militares israelíes en su territorio, pero no discutieron todos los detalles del mismo.

“La urgencia de esta propuesta queda subrayada por el creciente número de quejas sobre violaciones israelíes del actual alto el fuego, incluyendo ataques aéreos y operaciones transfronterizas, que arriesgan desencadenar un colapso del frágil ‘statu quo'”, señala el documento.

¿En qué consiste el plan?

Según informes de Reuters, el plan estadounidense consta de cuatro etapas. La fase 1 requiere que el Gobierno libanés emita en un plazo de 15 días un decreto comprometiéndose a desarmar completamente a Hezbolá para el 31 de diciembre de 2025. En esta fase, Israel también cesaría sus operaciones militares terrestres, aéreas y navales.

La fase 2 prevé que el Líbano comience a implementar el plan de desarme de Hezbolá dentro de 60 días, con el Gobierno aprobando “un plan detallado [del Ejército libanés] de despliegue para apoyar el plan de poner todas las armas bajo la autoridad del Estado”. Por su parte, Israel comenzaría a retirarse de las posiciones que mantiene en el sur del Líbano y los prisioneros libaneses en su poder serían liberados en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La fase 3 requiere que Israel se retire de los últimos dos puntos de los cinco que ocupa e incluye financiamiento para iniciar la remoción de escombros en el Líbano y la rehabilitación de infraestructuras del país.

Durante la fase 4, en un plazo de 120 días, las armas restantes de Hezbolá deberán ser desmanteladas, incluyendo misiles y drones. En este período, EE.UU., Arabia Saudita, Francia, Catar y otros Estados organizarían una conferencia económica para apoyar la economía libanesa, la reconstrucción e “implementar la visión del presidente Trump del retorno del Líbano como un país próspero y viable”.

Por el momento, no se ha informado sobre la reacción a esta propuesta por parte de Hezbolá y Tel Aviv. Previamente, Israel bombardeó el sur y el este del Líbano a finales de julio, atacando tanques, vehículos y posiciones de Hezbolá. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este jueves haber eliminado a un terrorista sirio en territorio libanés.