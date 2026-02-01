Trump: “Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el 52, Venezuela puede ser el 53”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este domingo acerca de la posibilidad de ampliar el número de estados de la nación hasta 53, tras la eventual incorporación de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

“Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53”, dijo en tono jocoso durante una cena en el club de élite Alfalfa en Washington D.C.

El mandatario estadounidense ha declarado este domingo que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EE.UU., después de meses manifestándose a favor de tomar el control de Groenlandia, alegando una supuesta amenaza a la seguridad procedente de Rusia y China.

Por otro lado, Trump ha elogiado las acciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Nos llevamos muy bien con el liderazgo venezolano. Están haciendo un trabajo realmente bueno”, dijo este sábado a bordo del avión presidencial Air Force One.