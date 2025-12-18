BOLETIN DE NOTICIAS
Trump responde si busca autorización del Congreso para realizar ataques en tierra en Venezuela

En la víspera, el mandatario aseguró que el país suramericano le había "robado" a EE.UU. petróleo y lo había privado de sus "derechos energéticos".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente Donald Trump en la Base Aérea de Dover. Delaware, EE.UU., 17 de diciembre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó pedir autorización al Congreso de su país para atacar por tierra a Venezuela, con el pretendido alegato de combatir a los cárteles del narcotráfico, aunque afirmó que no está obligado a hacerlo.

“No me importaría decírselo [al Congreso], pero, ya sabe, no es para tanto. No tengo por qué decírselo. Está comprobado. Pero no me importaría en absoluto”, respondió al ser preguntado por la prensa sobre el tema.

A ello sumó que esperaba que “no filtren” –su decisión de bombardear a Venezuela– porque hay personas que revelan esa clase de informaciones. “Sabe, hay gente que lo filtra. Son políticos y filtran como un colador”, apuntó, para luego recalcar que “no tendría ningún problema” en pedir el visto bueno del Legislativo para abrir un nuevo frente de guerra.

A contrapelo de lo afirmado por Trump, el líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, aseguró en la víspera que el dignatario “no tiene la autoridad para llevar a cabo sus planes actuales de utilizar la fuerza militar en el Caribe sin autorización del Congreso” y advirtió que presentará una resolución bipartidista para evitar que lo haga, porque “los estadounidenses no quieren más guerras interminables”.

