Trump revela quiénes podrían tomar el control de TikTok

Donald Trump ha mencionado al magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, y al magnate de la industria tecnológica Michael Dell como posibles integrantes del acuerdo en el que Estados Unidos tomará el control de las operaciones de TikTok en su territorio.

Durante una entrevista con Fox News grabada el pasado viernes y televisada el domingo, el presidente estadounidense mencionó al Murdoch, de 94 años, y a su hijo Lachlan Murdoch, director de Fox News y News Corp, como parte de un grupo de posibles participantes en el pacto.

“Creo que van a estar en el grupo. Un par más. Realmente grandes personas, personas muy prominentes”, señaló el mandatario. “Y también son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman a este país. Creo que van a hacer un muy buen trabajo”, agregó.

Trump también dijo que el fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, formaba parte del grupo, aunque su participación ya se había dado a conocer.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el sábado que Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la red social y que seis de los siete puestos de una eventual junta directiva serían ocupados por estadounidenses.

Las negociaciones entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok en EE.UU. se desarrollaron en Madrid este mes. Aunque ambas partes calificaron las conversaciones como productivas, aún no se ha anunciado un acuerdo oficial.