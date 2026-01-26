Trump se pronuncia sobre las muertes a manos del ICE y dice que los culpables son los demócratas

Donald Trump responsabiliza a las políticas migratorias de los demócratas de las muertes a manos del ICE tras el caos en Mineápolis.

En un extenso mensaje publicado este domingo en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que “decenas de millones de delincuentes inmigrantes ilegales” ingresaron durante la gestión anterior de Joe Biden, entre los que se encontraban “miles de asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos”.

Al mismo tiempo, acusó a los estados y ‘ciudades santuario’ gobernados por demócratas de “negarse a cooperar con las autoridades del ICE” y de “alentar a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones”.

De acuerdo con Trump, sus opositores “priorizan a los inmigrantes ilegales” por encima de otros, creando así “circunstancias peligrosas para todos los involucrados”. “Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, concluyó.

Pedido a los demócratas

En otro mensaje, el inquilino de la Casa Blanca pidió a las administraciones demócratas, en especial a la del gobernador de Minesota, Tim Walz, a cooperar con su Gobierno para “hacer cumplir las leyes […], en lugar de resistirse y avivar la división, el caos y la violencia”.

En uno de los pedidos, instó a sus opositores a “colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida deportación de todos los inmigrantes ilegales”.

Por otra parte, Trump solicitó al Congreso “aprobar de inmediato una legislación para erradicar las ciudades santuario, que son la causa principal de todos estos problemas”. “Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación”, explicó.