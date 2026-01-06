Trump: Si no ganamos las elecciones intermedias, me someterán a un proceso de destitución

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este martes que si el oficialista Partido Republicano no gana las elecciones intermedias de este año, la oposición demócrata lo someterá a un proceso de destitución.

“Tienes que ganar las elecciones intermedias. Porque si no las ganamos, encontrarán una excusa para someterme a un proceso de destitución. Me acusarán”, afirmó en una reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes.

Trump: “You gotta win the midterms. Because if we don’t win the midterms, they’ll find a reason to impeach me. I’ll get impeached.” pic.twitter.com/89NvspoP99 — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2026

Así se manifestó mientras criticaba al Partido Demócrata, calificando como “muy injusto” el cambio que hicieron en las pasadas elecciones presidenciales, cuando Kamala Harris reemplazó a Joe Biden como candidato.

Sostuvo que Biden debió ser acusado por “cientos de cosas”, pero nunca ocurrió. En cambio, a él lo sometieron a dos procesos de destitución, algo inédito en la historia de EE.UU.

“Ellos me acusaron dos veces por nada”, deploró.