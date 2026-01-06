Trump: Si no ganamos las elecciones intermedias, me someterán a un proceso de destitución

BOLETIN DE NOTICIAS
El mandatario criticó al Partido Demócrata en una reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes.

Por Redaccion Central
Jestin Navarez muestra su apoyo al entonces presidente electo de EE.UU., Donald Trump, cerca de su resort Mar-a-Lago el 13 de noviembre de 2024 en Palm Beach, Florida.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este martes que si el oficialista Partido Republicano no gana las elecciones intermedias de este año, la oposición demócrata lo someterá a un proceso de destitución.

“Tienes que ganar las elecciones intermedias. Porque si no las ganamos, encontrarán una excusa para someterme a un proceso de destitución. Me acusarán”, afirmó en una reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes.

Así se manifestó mientras criticaba al Partido Demócrata, calificando como “muy injusto” el cambio que hicieron en las pasadas elecciones presidenciales, cuando Kamala Harris reemplazó a Joe Biden como candidato.

Sostuvo que Biden debió ser acusado por “cientos de cosas”, pero nunca ocurrió. En cambio, a él lo sometieron a dos procesos de destitución, algo inédito en la historia de EE.UU.

“Ellos me acusaron dos veces por nada”, deploró.

