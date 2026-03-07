Trump sobre el ataque contra una escuela iraní: “Lo hizo Irán”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este sábado que fue el propio Irán quien el pasado sábado bombardeó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en la provincia iraní de Hormozgán, que dejó al menos 175 muertos.

“Según lo que he visto, eso lo hizo Irán”, respondió el mandatario estadounidense a un periodista que preguntó si quien lanzó el ataque fue Washington. “Creemos que fue Irán”, reiteró. “Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones”, aseguró. “No tienen ninguna precisión. Fue hecho por Irán”, volvió a repetir Trump.

El culpable del ataque

Aunque inicialmente el ataque fue atribuido a Israel, medios internacionales, basándose en imágenes satelitales y videos verificados, señalaron que el bombardeo contra la escuela ocurrió de forma simultánea a los ataques contra una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la zona, lo que ha desplazado el foco de sospecha hacia Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el incidente continúa bajo investigación.