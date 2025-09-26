Trump sobre el conflicto ucraniano: “Si fuera nuestra guerra, la terminaríamos en una semana”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este jueves su cambio de retórica en relación al conflicto ruso-ucraniano, señalando que está insatisfecho con las acciones de Rusia.

“He estado observando de cerca lo que Rusia ha estado haciendo. Estoy muy insatisfecho con lo que está haciendo Rusia y con lo que está haciendo el presidente [Vladímir] Putin”, declaró Trump, al ser preguntado sobre las razones que han motivado el giro de su retórica.

Según el mandatario estadounidense, Moscú “lo ha puesto todo en juego”. “Su economía se está yendo al infierno. Están bombardeando todo, y están tomando muy poco territorio, si es que lo hay. De hecho, están perdiendo territorio”, expresó el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump acentuó que la situación, desde su perspectiva, “ha sido muy mala para la reputación de Rusia”. “Esta guerra debería haber terminado. Si esta fuera nuestra guerra, la habríamos terminado en una semana”, añadió.

La semana pasada, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y primer viceministro de Defensa de Rusia, el general Valeri Guerásimov, evaluó la situación actual en el frente, enfatizando que las tropas del país “están avanzando prácticamente en todas las direcciones”. Además, desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguraron este jueves que las tropas de las Fuerzas Armadas del país liberaron más de 4.714 kilómetros cuadrados en la zona de la operación especial militar, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de 2025.