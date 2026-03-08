Trump sobre Irán: “A ellos les gustaría llegar a un acuerdo, a nosotros no”

Donald Trump sostuvo este sábado que Irán quiere llegar a un acuerdo con EE.UU., pero Washington no busca una solución negociada del conflicto.
“Hay mucho poder de negociación, quizá el máximo, pero no buscamos llegar a un acuerdo. A ellos les gustaría llegar a un acuerdo, a nosotros no”, declaró.
Previamente, Trump ya había asegurado que Teherán aún desea alcanzar un acuerdo con Washington, pero que ya es demasiado tarde para que retome las negociaciones. No obstante, las autoridades iraníes lo negaron rotundamente y subrayaron que Irán está dispuesto a seguir luchando “el tiempo que sea necesario” sin intención de dialogar con Estados Unidos, en el que ya no confían.
