Trump sobre Irán: Están negociando porque no quieren ser atacados

El mandatario estadounidense recordó que "una gran flota" se dirige hacia el país persa.

Por Redaccion Central
Foto del portaviones USS Abraham Lincoln.

Donald Trump ha afirmado este jueves que Irán opta por negociar con Estados Unidos para evitar acciones militares en su contra.

“Están negociando porque no quieren que los ataquemos”, sostuvo el presidente de EE.UU. durante su discurso en el Desayuno de Oración Nacional en Washington D. C., el tradicional evento anual que reúne a destacadas figuras de la comunidad empresarial, política y religiosa.

“Tenemos una gran flota yendo hacia allá”, recordó Trump, en referencia al reciente despliegue de las fuerzas navales de EE.UU. en Oriente Medio.

El pasado 25 de enero, el portaviones USS Abraham Lincoln arribó a la región en las cercanías de Irán junto con su grupo de ataque, integrado por destructores, cazas F-35, otras aeronaves de combate y aviones de guerra electrónica.

“Por cierto, hay otra maravillosa Armada navegando maravillosamente hacia Irán en este momento”, señaló el mandatario estadounidense dos días después, el 27 de enero. “Así que, ya veremos. Espero que lleguen a un acuerdo”, agregó.

