China habla fuerte a Panamá en plenas tensiones diplomáticas

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, lanzó este lunes un duro señalamiento contra los buques de bandera panameña que suelen atracar en los puertos del país asiático.

“Desde enero, los buques con pabellón panameño, que representan menos del 20 % de todos los buques extranjeros que llegan a los puertos chinos, han causado alrededor del 50 % de los accidentes y las consecuentes muertes/desapariciones de personas”, indicó.

De este modo, el gigante asiático ha defendido su derecho a reforzar las inspecciones portuarias a los buques comerciales provenientes del país centroamericano, en un momento en que las autoridades panameñas y estadounidenses aseguran que esas revisiones constituyen medidas punitivas, refiere Xinhua.

En esa línea, Lin aseveró que las inspecciones portuarias tienen el propósito de “garantizar la seguridad y el orden del tráfico marítimo y prevenir la contaminación marina”, por lo que recalcó que su país cumplirá con las regulaciones internacionales en esa materia “de manera legal y responsable”.

Las declaraciones se producen días después de que Pekín enviara a su nuevo embajador al país latinoamericano, con la misión de “avanzar hacia la misma dirección, superar las interferencias, fortalecer la confianza política, e impulsar los intercambios y la cooperación en todos los ámbitos de manera que las relaciones binacionales puedan abrir, a base de lo logrado, nuevos horizontes”, según difundió la sede diplomática de China.

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Retomar el control

Las fricciones entre China y Panamá han crecido desde el año pasado, tras las abiertas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de “retomar” la importante vía comercial en el corazón de Centroamérica, que fue administrada por Washington hasta 1999.

El presidente de EE.UU. alega que el manejo de la neurálgica vía comercial panameña le permitirá a EE.UU. contrarrestar “la influencia” de otras potencias en la región, como China, que impulsan el desarrollo de importantes obras de infraestructura comercial en América Latina y el Caribe. De este modo, el país centroamericano se ha convertido en un punto clave en la agresiva disputa geopolítica declarada por la nueva doctrina ‘Donroe’.

En abril pasado, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, manifestó que su país necesita acceso militar y comercial al canal de Panamá, así como a Groenlandia y al golfo de México, lugares que calificó como “territorios clave” para Washington.