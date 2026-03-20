El presidente de EE.UU., Donald Trump, endureció este viernes su postura frente a Irán al afirmar: “No quiero un alto el fuego. No hacés un alto el fuego cuando estás literalmente obliterando al otro lado”, en línea con su insistencia en que la ofensiva militar ha debilitado fuertemente a Teherán.

En esa línea, Trump insistió en que la ofensiva ha dejado a Irán sin capacidad operativa significativa y justificó su rechazo a una tregua al señalar: “No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipos… no tienen observadores, no tienen defensa antiaérea y sus líderes han sido eliminados en todos los niveles”.

Desde Casa Blanca, al ser abordado por la prensa, el mandatario también sugirió una coordinación estrecha con Israel sobre el desarrollo del conflicto y afirmó que el fin de la ofensiva dependerá de los tiempos de Washington. “Creo que sí”, respondió al ser consultado sobre si el gobierno israelí dará por terminada la guerra cuando Estados Unidos lo decida, y añadió: “Queremos más o menos las mismas cosas… queremos la victoria. Ambos. Y eso es lo que hemos conseguido”.

❗️❗️ TRUMP SOBRE IRÁN — “NO QUIERO UN ALTO EL FUEGO”https://t.co/CwmLS9RjRh pic.twitter.com/ov13OtJFop — RT en Español (@ActualidadRT) March 20, 2026

Trump realizó estas declaraciones en un contexto de creciente escalada tras casi tres semanas desde los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, en lo que se ha convertido en un conflicto regional más amplio. En paralelo, el mandatario sostuvo que no prevé desplegar tropas terrestres en territorio iraní, aunque medios estadounidenses reportaron que el Pentágono enviará hasta 2.200 marines a Medio Oriente, en lo que constituye el segundo refuerzo militar en la última semana.